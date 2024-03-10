CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nden panayır

Üretici kadınlar, CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin “Tezgâhımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek!” sloganıyla düzenlediği Emekçi Kadınlar Panayırı’nda bir araya geldi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte kurulan elliyi aşkın stantta kadınların el emeği ürünleri halka sunulurken, gönüllü ekiplerin sahne aldığı gösteriler gün boyu devam etti.

Sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı panayırda, kadın yazarlar Işık Kitapevi standında kitaplarını imzaladı. Geçen yıl beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden, CTP üyesi Gülseren Ataker’in anısına hazırlanan köşede ise katılımcıların Ataker için duygularını yazabileceği bir anı defteri yer aldı.

Derya: “Pusulamız feminist dayanışmadır”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya etkinlikte yaptığı konuşmada, adaletli, eşitlikçi ve barış kültürünün hakim olduğu birleşik Kıbrıs için mücadele ettiklerini vurguladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sürecin her zaman ileriye doğru gitmediğine dikkat çeken Başkan Derya, muhafazakar iktidarların hüküm sürdüğü dönemlerde, kaynakların kamu faydası yerine özel şirketlere aktarıldığına ve kadınların eşitsizliklere daha fazla maruz kaldığına işaret etti.

Derya, son dönemde yaşanan ekonomik krizin emek sömürüsünü ve erkek şiddetini artırdığını, ekolojik talanı derinleştirdiğini ve bakıma muhtaç bireylerin yükünün kadınların omuzuna bırakıldığını kaydetti.

Derya ayrıca, ödenen vergilerin hizmet olarak geri dönmediğini, yaşlı bakımevlerinin durumunun içler acısı olduğunu ve kamusal kreş ve etüt merkezlerinin eksik olduğunu da belirtti.

Kalyoncu: “Eşitlik için ne yapıldı ise altında imzamızın olduğunu görüyoruz”

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu da etkinliğin 11’inci kez düzenlendiğini anımsatarak, panayırın tarihiyle ilgili bilgi verdi. Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal alandaki mücadelelerine değinen Kalyoncu, “Yurtsever Kadınlar Birliği geleneğinden gelen biz CTP’li kadınlar, bugün geçmişe dönüp baktığımızda sosyal, ekonomik, siyasal; yaşamın her alanında kadınların eşitliği ve yaşamının kolaylaştırılması adına ne yapıldı ise altında emeğimizin ve imzamızın olduğunu görüyoruz” dedi.