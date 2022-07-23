CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Kadriye Pire Düzgün oldu

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi’nin 12. Olağan Kongresi’nde başkanlığa Kadriye Pire Düzgün seçildi.

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23/07/2022

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CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Kadriye Pire Düzgün oldu

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi’nin 12. Olağan Kongresi’nde başkanlığa Kadriye Pire Düzgün seçildi.

CTP’den yapıla açıklamaya göre, Güzelyurt ve çevresinden kadın üyelerin katılımıyla gerçekleşen Kongre, demokrasi yolunda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu ve divanın oluşturulması ile başladı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kongredeki konuşmasında, demokrasiye yapılan müdahalelerle derinleşen ekonomik ve siyasal krizin ürettiği sonuçlara değindi. Doğuş Derya’dan sonra görevi devreden Güzelyurt Kadın İYK Başkanı Zühre Civa Faaliyet Raporu'nu okudu.

Faaliyet raporunun okunup onaylanmasının ardından yönetim kuruluna aday olan üyelerin tanıtımı yapılan kongre, adayların üyeler tarafından onaylanması ile devam etti.

Kongre sonucunda, CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanlığına Kadriye Pire Düzgün seçilirken, Yönetim Kurulu ise “Aliye Gilanlıoğulları, Gülden Akan, Hatibe Nasiboğlu, Münevver Uysal Tunçbel, Naciye Candan ve Yeşim Radiye Saygılı”dan oluşturuldu.

23/07/2022 17:11
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TAGS: Kadriye Pire Düzgün
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