CTP Kadın Örgütü heyeti, İzmir Kadın Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, İzmir'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında İzmir Kadın Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sosyal destek, eğitim programları ve danışmanlık hizmeti sağlayan İzmir Kadın Dayanışma Derneği'nin faaliyetleri ile ilgili bilgi alan CTP Kadın Örgütü, sivil toplum, yerel yönetimler ve merkezi otorite arasında kurulan kurumsal iş birlikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.