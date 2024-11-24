CTP Kadın Örgütü ilçeleri dolaşarak bildiri dağıttı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Lefkoşa ve Girne'den sonra Mağusa ve Güzelyurt'ta da bildiri dağıtarak, yurttaşlarla buluştu.

"Eşitlik Solda, Direniş Yolda" temasıyla sokağa çıkan CTP’li kadınlar, şiddetle mücadelenin yanı sıra, ekonomik krizle derinleşen kadın yoksulluğunu durdurma, dayanışmacı bir ekonomi modeli olan kooperatifleşme ve bakım hizmetlerine vurgu yaptı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, geçtiğimiz Cuma günü Gazimağusa’da bildiri dağıtarak, yurttaşlarla buluştu.

Kadın kooperatiflerinin önemine dikkat çeken kadınlar, ekonomik krizin etkisiyle artan kadın yoksulluğuna karşı kooperatifleşmenin dayanışmacı bir model olarak öne çıktığını belirtti, CTP Kadın Örgütü’nün kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için geliştirdiği somut politikaları paylaştı.

Bildiride, kadın istihdamının artırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı.

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi ise Güzelyurt Açık Pazar ve çarşısında bildiri dağıtarak yurttaşlarla bir araya geldi.

Etkinliğe, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Güzelyurt Kadın Örgütü temsilcileri katıldı.

Görüşmelerde, halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ön plana çıkarken, kamusal kreşler, etüt merkezleri ve yaşlı bakım evleri önerileri dile getirildi.

Temsilciler, “bakım hizmetleri” konusunun bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, CTP iktidarında bu projelerin öncelikli olarak ele alınacağını belirtti.