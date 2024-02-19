CTP Kadın Örgütü İskele Bölgesi kadın komisyonları kuruldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü İskele Kadın Komisyonları dün akşam yapılan toplantıda kuruldu.



CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, milletvekilleri Fide Kürşat, Şifa Çolakoğlu, Biray Hamzaoğulları, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel’in yanı sıra partililerin katıldığı toplantıda, İskele bölgesinde faaliyet gösterecek üç komisyon görev başı yaptı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya toplantıda yaptığı konuşmada, Yurtsever Kadınlar Birliği geleneğinden gelen CTP’li kadınların emek, eşitlik ve barış mücadelesinde vermiş olduğu katkılardan bahsederek, bu mücadelenin günün koşullarında daha da derinleştiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununda yeni bir hareketlilik başladığına işaret eden Derya, CTP Kadın Örgütü’nün yürüttüğü federasyon eksenli çalışmalardan ve uluslararası temaslardan bahsederek, kadınların Adadaki barış sürecine yaptığı katkıları aktardı.

CTP Kadın Örgütünün “Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümler Raporu”ndan veriler aktaran Derya, ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber artan kadın yoksulluğundan ve yoksullaşmaya paralel olarak yükselen sosyal sorunlara dair yapılması gerekenleri aktardı. "Sınıf eksenli sol politikalara en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden geçiyoruz" diyen Derya, kadın özgürleşmesinin emek mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Derya’dan sonra söz alan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise konuşmasında, CTP Kadın Örgütü’nün otonom yapısının önemine vurgu yaparak, "Kıbrıs’ın kuzeyindeki toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin başını CTP’li kadınların çektiğini" söyledi.

Akansoy, Kadın Örgütü tarafından yürütülen eğitim ve saha çalışmalarının toplum tarafından takdirle karşılandığını kaydetti. CTP’nin Kıbrıs sorunun çözümünde federasyon mücadelesine yılmadan devam ettiğini söyleyen Akansoy, iç siyasette ise toplumun CTP’den beklentisi olduğunu, yaptıkları köy ziyaretlerinde yurttaşlardan mevcut zihniyetten kuruluşun CTP’de olduğunu duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından komisyonların seçimine geçilen toplantıda, İskele bölgesi için üç ayrı komisyon başkanı belirlendi.

CTP Kadın Örgütü İskele Merkez Komisyon Başkanlığına Dudu Cumaoğulları, CTP Kadın Örgütü Büyükkonuk-Mehmetçik Komisyon Başkanlığına Selda Şafak ve CTP Kadın Örgütü Erenköy-Karpaz Komisyon Başkanlığına ise Perihan Tulga getirildi.

Akile Osum, Seniye Özyöre, Pınar Taş, Zekiye Gece, Filiz Aykan, Zeynep Çebi, Derya Özoğul, Pınar Onaç, Meryem Muhtaronbaşı, Halide Sarıçizmeli, Melek Kalıpoğlu ve Rüyam Demiralp ise komisyonlarda görev alan isimler oldu.