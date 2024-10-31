CTP Kadın Örgütü konferans düzenliyor: ''Bakımı Etik ve Hak Olarak Yeniden Düşünmek''

CTP Kadın Örgütü “Bakımı Etik ve Hak Olarak Yeniden Düşünmek” konulu konferans düzenliyor.

Prof. Dr. Yakın Ertürk konuşmacı olacağı konferans, 8 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Dome Otel'de yapılacak.

CTP’den verilen bilgiye göre, uluslararası feminist hareketinin en önemli gündemlerinden birini oluşturan “Bakım Krizi” meselesi, pandemi sonrasında daha da görünür oldu. Devletlerin bakım hizmetlerine ayırdığı bütçelerde sürekli kesintiye gitmesi, sağlık hizmetlerinin piyasalaşması ve kırılgan grupların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin özelleştirilmesi sonucunda derinleşen "bakım krizi", sosyal politikaların en önemli gündemini oluşturmaya başladı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri yerine, sürekli ve vahşi büyümeyi önceleyen küresel kapitalizmin yarattığı sonuçlar, ekolojik tahribattan hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakımı gibi hizmetlerin "bireysel" bir sorun olarak ele alınmasına kadar bir dizi sosyal sorun üretti.

CTP Kadın Örgütü açıklamasında, kamu kaynaklarının bakım hizmetlerinden çekilmesiyle ortaya çıkan sosyal sorunların bugün ülkenin de en önemli sorunları arasında olduğu belirtilerek bu yüzden, “Bakım Krizini” siyasi, ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutları ile tartışmaya açan bir konferans düzenleme kararı alındığı vurgulandı.

Açıklamada, halka konferansa katılım daveti de yapıldı.