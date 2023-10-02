Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, LTB Sığınma Evi'ni ziyaret etti.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret, CTP Kadın Örgütü'nün hazırladığı “Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümleri Raporu” kapsamında yapıldı.

LTB Sığınma Evi yetkilileri ile görüşen CTP Kadın Örgütü Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında

heyete, 2016 yılından beridir faaliyet gösteren Sığınma Evi'nde barınan kadın ve çocukların durumu, adli yardım, Polis Şiddete Müdahale Birimi ile sağlanan koordinasyon konuları başta olmak üzere birçok konuda bilgi verildi.

Bu ziyaretlerin yaşlı bakım evleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve kreşleri ile devam edeceğini söyleyen Doğuş Derya, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından hazırlamış oldukları raporu basın ve kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

CTP Kadın Örgütü, Nisan 2023'ten beri engelli, yaşlı, kadın ve çocuk haklarında yaşanan sorunların hem veri düzeyinde, hem de sahada tespit edilmesi için bir dizi çalışma yürütüyor. Örgüt, bu çerçevede Kamu Hizmeti Komisyonu, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, TOCED imdat hattı, Polis Şiddete Müdahale Birimi ve Çalışma Dairesi başta olmak üzere bir dizi kuruma ziyaret yaptı.