CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, "İkinci El Eşya Stantları" oluşturmaya başladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, "orta sınıfın eritildiği, sınıflar arası uçurumun derinleştirildiği, tüketim, israf ve yoksullaşmanın aynı anda arttığı bu dönemde "Paylaş, Dönüştür, Yeniden Kullan" diyen CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, ikinci el eşyaları halkla buluşturuyor.

Stantlardan elde edilen gelirin kırılgan sosyal grupların ihtiyaçları için kullanılacağını ifade eden Mağusa Kadın Örgütü Başkanı Mine Karaca "Devletin bakmakla mükellef olduğu halde zor şartlarda yaşamak zorunda bırakılan birçok kadın, çocuk ve yaşlı insana katkıda bulunmayı hedefledik." ifadelerini kullanarak her ay Perşembe Pazarı'nda halkla buluşacaklarını belirtti.