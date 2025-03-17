CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, POGO Kadın Hareketi İlçe Kongresi’ne katıldı

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17/03/2025

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, POGO Kadın Hareketi İlçe Kongresi’ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçe temsilcileri, POGO Kadın Hareketi Mağusa İlçe Örgütü’nün 16’ncı kongresine katıldı. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre,  kongre Derinya’daki Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kongrede katılımcılar, iki toplum arasındaki dayanışmanın önemini vurguladılar ve  ve federal yapıda çözüm istençlerini ortaya koydular.

Kongreye, CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya Küçüksu ve yönetim kurulu üyesi Fatoş Kurucu katıldı. Kongrede, halkların temel özgürlüklerini ve insan haklarını güvence altına alacağı savunularak, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimliğe sahip, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümüne olan bağlılık ifade edildi.

CTP Kadın Örgütü yetkilileri, Kıbrıs’ta barış ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde ortak hareket etmenin önemine dikkat çekerken, POGO Kadın Hareketi ile iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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