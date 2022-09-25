CTP Kadın Örgütü: 'Özgürlük mücadelesi veren İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, İran’da süren toplumsal harekete destek belirtti.

CTP Kadın Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, baş örtüsünü İslami kurallara göre bağlamadığı gerekçesi ile Tahran’da gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin polis nezaretindeyken ölümü sonrasında tüm İran’a yayılan eylemlerde, açıklanan resmi rakamlara göre en az 17 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nde “Zorunlu İslami Giyim Yasası” kapsamında çocuk yaştan itibaren kadınların saçlarını örtmek zorunda bırakıldığının belirtilerek, toplumun farklı kesimlerinin yaratılan yobaz ve baskıcı rejime karşı tek bir ses altında birleştiği kaydedildi.

“Ataerkil sistemin dini muhafazakârlık ile kol kola girdiği sistemde kadınların bedeni, kendilerine değil de devlete ve onun yöneten eril zihniyete aitmiş gibi kontrol altında tutulması gereken bir nesne muamelesi görüyor. Kadınların en temel insan haklarını yok sayan bu karanlık zihniyet, sadece kılık – kıyafete müdahale üzerinden şekillenmiyor; insanların yaşam tarzlarına, hareket alanlarına, yiyecek ve içeceklerine kadar tahakküm eden faşizan bir iktidar biçimi olarak işlev görüyor. Tüm bu yobaz ve baskıcı politikalara karşı çıkanlar da ‘ahlaksız kâfirler’ olarak görülüp cezalandırılıyor, işkence altına öldürülüyor” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, kadınların varoluş ve özgürlük hareketinin engellenemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, “CTP Kadın Örgütü olarak, İranlı kız kardeşlerimizin eşitlik ve özgürlük mücadelelerini selamlar, Molla rejiminin yıkılması için omuzlarımızın yan yana olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

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25/09/2022 10:07