CTP Kadın Örgütü: Sosyal politikalar derhal yürürlüğe girmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, işsizliğin önüne geçecek, alım gücünü artıracak ve dar gelirli kesimleri koruyacak sosyal politikaların derhal yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

CTP Kadın Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan demokratik ve ekonomik sıkıntıların insanca yaşam hakkını engelleyecek boyuta ulaştığı savunuldu.

“Türkiye’de uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk Lirası’nın her gün değer kaybettiği” öne sürülen açıklamada, hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının alım gücünün eridiği belirtildi.

“Hükümetin, sosyal devlet anlayışını bilinçli şekilde tahrip ettiği ve emek düşmanı politikaları art arda yürürlüğe koyduğu” iddia edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“6 aylık hayat pahalılığı yüzde 56,76 olarak belirlenirken, açlık sınırı 9 bin 46 TL’yi bulurken, atanmış hükümetin asgari ücrete yansıtılması gereken artışı, yüzde 15 oranında kesmesi tek kelimeyle halk düşmanlığıdır.”

Toplumun alım gücünü dengelemek için uygulanan hayat pahalılığı ödeneğinin “maaş artışı” diye yansıtılması eleştirilen açıklamada, “hükümetin, Anayasa’ya aykırı bir şekilde yasa gücünde kararname yayınlayarak, kamu maaşlarına yansıtılması gereken hayat pahalılığı ödeneğinden yüzde 20 kesinti yapılacağını açıkladığı” ifade edildi.

-“Kadın işsizliği her geçen gün artıyor”

“Sadece kamu maliyesini değil, yurttaşların maaşlarını da cevizcinin çuvalı gibi kullanmaya kalkan atanmış hükümet, hepimizi ağır bir yoksulluğa doğru itmektedir” iddiasında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu ağır yoksullaşma koşulları karşısında, başta kadınlar olmak üzere, toplumun ayrımcılığa uğrayan tüm kesimleri ciddi şekilde etkilenmekte, oluşturulan adaletsiz ve dengesiz ekonomik yapı içerisinde, kadın işsizliği her geçen gün artmaktadır.”

Açıklamada, işsiz kalan veya düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan kadınların, ev içinde yürüttükleri bakım hizmetlerinin, kadın emeğinin sömürüsünü katmerlerken, kadınların maruz kaldığı ev içi şiddetin de, yoksullaşmaya paralel olarak arttığı belirtildi.

-“Kaygı verici boyutta”

“Mevcut ekonomik koşullarda kadınların en temel ihtiyaçlarını bile gideremiyor hale gelmesi kaygı verici boyut kazanmıştır” denilen açıklamada, işsizliğin önüne geçecek, alım gücünü artıracak ve dar gelirli kesimleri koruyacak sosyal politikaların derhal yürürlüğe girmesi gerektiği kaydedildi.

Artan işsizlik ve kayıt dışılık nedeniyle suç oranlarının yükseldiğine işaret edilen açıklamada, “Gazeteler her gün kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı haberleriyle dolmaktadır. Sözü geçmeyen, atanmış hükümete tavsiyemiz, dışardan aldıkları emirleri halka dayatmak yerine, Kıbrıs Türk halkının yakasından düşmeleridir” denildi.

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25/07/2022 11:25