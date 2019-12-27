CTP Kadın Örgütü Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi dün Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ne yeni yıl ziyareti gerçekleştirdi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı, Lefkoşa milletvekili Sıla Usar, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Lefke ve Güzelyurt ilçelerinde özel gereksinimli, yaşları 4 ile 17 arasında değişen 21 öğrenci ve 5 özel eğitim öğretmeninin bulunduğu okulda sorumlu öğretmen Esma İneci merkezle ilgili bilgiler verdi.

27/12/2019 12:41