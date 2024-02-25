CTP Kadın Örgütünden 8 Mart etkinlikleri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. "Özgürlük İrademizde" sloganıyla organize edilecek etkinlikler, 4 Mart'tan 16 Mart'a kadar sürecek ve kadınların haklarına dair çeşitli konuları ele alacak. Program, panayırdan konferanslara, çevre aktivitelerinden panellere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek ve yurttaşların katılımına açık olacak.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya programla ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik krizin ve kadın yoksulluğunun derinleştiğine dikkat çekerek, “İçinden geçilen süreçte ülkemizde yaşanan tüm eşitsizlik ve ayrımcılıkları gidermek için ‘Özgürlük İrademizde’ diyerek yola çıkıldığını” vurguladı.

CTP Kadın Örgütü 8 Mart haftasına, 4 Mart’ta Lefkoşa Arasta çarşısında yapılacak “Emekçi Kadınlar Ziyareti” ile başlayacak. 5 Mart 2024 Salı günü düzenlenecek olan "Direniş Mecralarımızdan" konferansında, Umut Bozkurt, Deniz Düzgün, Feriha Tel ve İpek Borman kadın hakları, ekonomik adalet, iklim krizi ve barışın önemi gibi konuları ele alacak. Konferansın moderatörlüğünü ise Aslı Murat yapacak.

Program, 6 Mart Çarşamba günü CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesinin organize ettiği Güzelyurt ve Zümrütköy fabrikalarında çalışan işçi kadınlar ziyareti ile devam edecek. 7 Mart Perşembe sabah saat 10.00’da CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesinin düzenleyeceği Mağusa’da çarşı ve pazar yeri ziyareti ile başlayacak gün, MAGEM'de yer alacak "Popülizm, Ekonomi ve Kadınlar" konferansı ile devam edecek. Moderatörlüğünü Asya İlktaç’ın üstlendiği konferansta, Sevda Alankuş ve Fatma Güven Lisaniler, popülizmin kadın politikaları, neoliberalizm ve kadın yoksulluğu gibi konuları ele alacaklar.

8 Mart Cuma, saat 10.00’da Dayanışma Evi’nde gerçekleşecek CTP Kadın Örgütü ve POGO’nun ortak basın toplantısı ile başlayacak. 8 Mart yürüyüşleri ise Lefkoşa ve Mağusa'da iki ayrı etkinlik olarak düzenlenecek. Diğer örgütlerle ortak düzenlenecek Lefkoşa'daki yürüyüş, saat 17.00’da Kumsal Park'tan başlayacak ve Kuğulu Park'ta sona erecek. Mağusa'daki kadın örgütleriyle ortak düzenlenecek Mağusa yürüyüşü ise 15.30’da DAÜ Çemberi'nden başlayacak ve MAGEM-Sakarya’da son bulacak.

Program, 9 Mart Cumartesi günü, CTP Kadın Örgütü Girne İlçesinin gelenekselleşen Emekçi Kadınlar Panayırı ile devam edecek. "Tezgâhımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek!" sloganıyla kurulacak panayır, 10.00-18.00 saatleri arasında Sevim Ebeoğlu Barış Parkı'nda yer alacak. 11 Mart Pazartesi günü CTP Kadın Örgütü İskele İlçesinin Osman Ağa Kültür Evi'nde düzenleyeceği "İmbikten Süzdüklerimiz: Kadın Deneyimleri" başlıklı etkinlikle devam edecek olan program, 16 Mart Cumartesi günü, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa ve Girne İlçelerinin birlikte düzenleyeceği, şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlar anısına oluşturulacak fidanlıkta "Umudu Yeşertmek Ağaç Dikimi" yapılarak tamamlanacak.

“CTP Kadın Örgütü 8 Mart Emekçi Kadınlar Takvimi” şöyle:

4 Mart 2024, Pazartesi

Emekçi Kadınları Ziyaret

Saat: 10.00

Yer: Arasta Çarşısı, Lefkoşa

5 Mart 2024, Salı

Konferans: Direniş Mecralarımızdan…

Umut Bozkurt: Yoksulluğun Cinsiyeti ve Kadın Emeği

Deniz Düzgün: Mahkemeden Sahaya Kadın Hakları

Feriha Tel: İklim Krizi Adil Değil! Kadınlar İçin Hiç Değil!

İpek Borman: Kapsayıcı Diplomasi ve Barış İnşaası

Moderatör: Aslı Murat

Saat: 19.00

Yer: Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Salonu

6 Mart 2024, Çarşamba

İşçi Kadınlarla Buluşma

Yer: Güzelyurt ve Zümrütköy Fabrikalar

Saat: 10.00

7 Mart, 2024, Perşembe

Konferans: Popülizm, Ekonomi ve Kadınlar

Sevda Alankuş: Popülist Siyaset Ekonomi ve Kadınlar

Fatma Güven Lisaniler: Neoliberalizm, Kadın Yoksulluğu ve Dayanışma

Moderatör: Asya İlktaç

Saat: 18.00

Yer: MAGEM- Sakarya/ Mağusa

8 Mart, 2024, Cuma

8 Mart Emekçi Kadınlar Yürüyüşü (Lefkoşa)

Saat: 17.00

Başlangıç: Kumsal Park

Bitiş: Kuğulu Park

8 Mart Emekçi Kadınlar Yürüyüşü (Mağusa)

Saat: 15.30

Başlangıç: DAÜ Çember

Bitiş: MAGEM- Sakarya

9 Mart, 2024, Cumartesi

Tezgâhımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek! Emekçi Kadınlar Panayırı

Saat: 10.00-18.00

Yer: Sevim Ebeoğlu Barış Parkı/ Girne

11 Mart 2024, Pazartesi

İmbikten Süzdüklerimiz: Kadın Deneyimleri

Yer: Osman Ağa Kültür Evi, İskele

16 Mart 2024, Cumartesi

Umudu Yeşertmek Ağaç Dikimi

Yer: Sevim Ebeoğlu Barış Parkı ilerisi, Girne."