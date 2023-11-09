CTP Kadın Örgütü’nden Benter’e sorular

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Lapta Huzurevi olarak kullanılan Ayia Anastasia Kilisesi hakkında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’e sorular sordu.

CTP Kadın Örgütü’nden yapılan açıklamada, örgütün hazırladığı, “Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümler Raporu” kapsamında yürütülen çalışmalar ekseninde Lapta Huzurevi’nin ziyaret edildiği ifade edilerek, huzurevi olarak kullanılan ve esasen Vakıfların sorumluluğunda olan Ayia Anastasia Kilisesi için, devletin özel bir şahsa 12 yıldır kira ödediğinin kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

“Basına yansıyan haber üzerine Evkaf Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Benter’in, Lapta Huzurevi olarak kullanılan Ayia Anastasia Kilisesi’nin, SANPA Ltd.’ye turizm amacıyla 1998-2028 tarihlerini kapsayan süre boyunca kiralandığını ifade ettiği” kaydedilen açıklamada, Benter’in ayrıca, “özel şahsın Lapta Huzurevi’nin bulunduğu yere yatırım yaptığını ve yapılan yatırıma istinaden kira bedelinin belirlendiğini” söylediği ifade edildi. İlgili açıklamada Benter’in, “devletten 1 liraya aldı, iki liraya kiraladı söyleminin doğru olmadığını kaydettiği” de belirtildi.

CTP Kadın Örgütü açıklamasında, konuyla ilgili İbrahim Benter’e şu sorular soruldu:

“-SANPA LTD. Ayia Anastasia Kilisesi için devlete ne kadar kira ödemiştir?

-SANPA LTD. Ayia Anastasia Kilisesi’ne ne yatırım yapmıştır?

-Belirlenen kira bedeli yapılan yatırıma istinaden ise, bugüne dek yapılan yatırımın parasal karşılığı nedir?

-Devlet bugüne dek SANPA LTD'e kaç para kira ödemiştir?

-SANPA LTD ile yapılan Sözleşmeyi kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

-İbadet yerleri olan dini mekânların turizm amaçlı kiralanması doğru mu?”