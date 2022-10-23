CTP Kadın Örgütü'nden 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik' paneli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü “Yerel Yönetimlerde Eşitlik” konulu panel düzenledi.

CTP Kadın Örgütü tarafından verilen bilgiye göre, Naci Talat Vakfı’nda gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya, yerel yönetimlerde CTP’li belediyelerin ürettikleri sosyal politikaların daha da ileriye götürülmesi amacıyla "Yerel Eşitlik Eylem Planlarının" hayata geçmesini önemsediklerini ifade etti.

Derya, Yerel Eşitlik Eylem Planlarının toplumsal cinsiyet eşitliği yanında demokrasi ve insan haklarının da güçlenmesine yardımcı olacağını aktaran Derya, bu politikaların hayata geçmesi için Kadın Örgütü'nün aktif olarak çalıştığını kaydetti. Derya, "Kentlerde yaşayan kadın, çocuk, LGBTİ, engelli ve göçmen gruplar gibi kırılgan grupların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin tasarlanmasında uğraşmaya devam edeceğiz" dedi.

-Murat

Kadın Örgütü MYK’sında Şiddetle Mücadele ve Yerel Yönetimler Sekreterliği görevini yürüten Aslı Murat yerel yönetimlerin, en küçük yaşam alanlarına kadar erişip sorunları yerinden çözmek için merkezi idareye kıyasla daha hızlı hareket edebileceğini kaydetti.

Yerelin sunabileceği eşitlikçi hizmetlere de değinen Murat, erişilebilir sağlık, kreş – etüt merkezleri, güvenli oyun alanları, hasta - yaşlı bakım evi, kadın emeği pazarları, acil yardım hattı, sosyal konut, engelli dostu ulaşım ve binalara erişim, hukuki–psikolojik destek, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi gibi hususları saydı.

Murat, “Hedefimiz kimsenin cinsiyeti, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, yaşı, dini, dili, ırkı, etnik kimliği, engeli, ekonomik durumu sebebiyle dezavantaj yaşamayıp herkesin güçlendirildiği bir yerel yönetim anlayışını gerçekleştirmektir” dedi.

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23/10/2022 12:40