CTP Kadın Örgütü'nün 11. Olağan Kurultayı yapılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü’nün 11. Olağan Kurultayı, 25 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) yer alacak kurultay saat 11.00'de başlayacak.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tüm üyelere ve sempatizanlara açık olacak kurultayda, faaliyet ve mali raporların sunumlarının yanı sıra organ seçimleri de yapılacak. Organlara aday olmak isteyen kadın üyelerin, 20 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Kadın Örgütü Genel Sekreterliği’ne veya Kadın Örgütü İlçe Başkanlıklarına başvurularını yapmaları gerekiyor.