CTP Kalkanlı Ocak Kongresi gerçekleşti…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Kalkanlı Ocak Kongresi, 11 Ocak’ta CTP Güzelyurt ilçe binasında gerçekleşti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kongrede, Okan Ceylangüden yeniden başkan seçilirken, yeni Ocak Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Kongrede, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ile Kalkanlı Ocak Örgütü Başkanı Okan Ceylangüden de konuşma gerçekleştirdi.

-Gulamkadir: Örgütlenme çalışmalarımız devam edecek

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir kongrede yaptığı konuşmada, örgütlenme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Güzelyurt özelinde birçok sorun bulunduğunu ve ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bu sorunlarla ilgilenmediğini öne süren Gulamkadir, geçmiş yönetime emeklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev alan üyelere başarılar diledi.

-Ceylangüden: Dayanışma içinde çalışacağız

Kalkanlı Ocak Örgütü Başkanı Okan Ceylangüden ise konuşmasında, “Yeni yönetim önümüzdeki dönemde Kalkanlı Ocağı’nı daha ileri taşımak için çalışmalar yürütecek.” ifadelerine yer vererek, üyeleri ile birlikte birlik ve dayanışma içinde çalışacaklarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için adımlar atacaklarını söyledi.

-Yeni yönetim belirlendi

Kongre sonunda, CTP Kalkanlı Ocak Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Başkan Okan Ceylangüden, Sekreter Kemal Kısaoğlu, Sayman Alev İzdağ, faal üyeler Ersin Kozok ve Hasan İzdağ, Kadın Örgütü Temsilcisi Hatice İ. Urfacı ve Gençlik Örgütü Temsilcisi Ahmet Kısaoğlu