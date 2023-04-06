CTP 'Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı Meclis önünde…

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında görüşülmeye devam edilen “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı protesto etmek için Meclis’e yürüdü.

CTP temsilcileri ve üyeleri, “ülkenin enerji ihtiyacını ihalesiz olarak ve 15 yıllık sözleşme ile bir şirkete devretmek" için hazırlandığını ifade ettiği "Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı"na karşı saat 15.00'te Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis önüne yürüdü. Aralarında TDP, YKP, KSP, KTÖS, Dev-İş, KTAMS, Mağusa Türk Genel İş Sendikasının da bulunduğu bazı parti, sendika ve örgüt temsilcileri de yürüyüşe katıldı.

“Sata Sata Ne Bıraktınız?”, “Kıb-Tek’e Dokunma Çarpılırsın”, “Şalterimiz Attı”, “Özelleşsin Deyip Geçme Geleceğini Yok Etme” yazılı pankartlar ve “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarıyla Meclis önüne gelen eylemciler, burada alkışlarla karşılandılar; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na karşı eylemine destek bildirdiler. Bazı CTP milletvekilleri de Meclisten çıkıp eylemcilerin arasına geldi.

El-Sen’in, bu sabah Meclis önünde, Meclis Genel Kurulu’nun “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşmesine karşı “Geleceğimiz Satılık Değildir” sloganıyla başlattığı eyleme de bazı siyasi parti, sendika ve örgüt temsilcileri destek veriyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), El-Sen eylemine destek vermek amacıyla yasanın görüşüldüğü Meclis’te “ek mesaiye kalmama” eylemine bugün saat 17.30’dan itibaren devam edeceğini duyurmuştu.

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06/04/2023 16:12