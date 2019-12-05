CTP kendi adayı ile seçime gidiyor

CTP Parti Meclisi dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda parti içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmeleri ele aldı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine partinin kendi adayı ile gitmesi yönünde karar verdi. Parti Meclisi bu adayın Genel Başkan Tufan Erhürman yönünde eğilimini ortaya koydu ve bu konudaki açıklamanın 14 Aralık Cumartesi günü yapılacağı bildirildi.

Parti Meclisi’nde Erhürman’ın Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde eğilim ortaya koyarken toplantıya katılanların büyük bir coşku ve heyecanla, alkışlarla bu eğilime destek verdiği gözlemlendi.

Haber Kıbrıs’a ulaşan bilgilere göre, Parti Meclisi toplantısı öncesinde ilçelerde, belediye başkanları arasında ve eski belediye başkanları arasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı ve bu değerlendirmelerin dün akşam Parti Meclisi’ne sunulduğu öğrenildi.

Parti Meclisi sunulan bu değerlendirmeleri dinledikten sonra partinin kendi adayı ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması ve bu adayında Genel Başkan Tufan Erhürman olması yönünde eğilim ortaya koydu.

Bu konuya ilişkin açıklama 14 Aralık’ta yapılacak.

05/12/2019 10:31