CTP, kepenk kapatma noktasına gelen esnafın umudu!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Lefkoşa Surlariçi’ndeki esnafı ziyaret etti. Esnaf tarafından büyük ilgiyle karşılanan CTP heyeti, esnafın sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Son dönemde ‘kepenk kapatma’ durumuna geldiklerine dikkat çeken Surlariçi esnafı, sorunları çözme noktasında umutlarının; yeni zihniyetle kurulacak hükümette olduğunu vurguladı. Esnaf, bu konuda iktidarı devralacak güçlü bir CTP’ye duyulan güvene de işaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, kriz dönemine özel plan ve programlarıyla CTP olarak hükümete talip olduklarının altını çizdi.

Erhürman, sorunların üzerine kararlılıkla gidileceğini ve zaman geçirilmeden çözüm yollarına ulaşılacağı üzerinde durdu. Ziyaretler sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, milletvekili Doğuş Derya, Özdil Nami, Lefkoşa Türk Belediyesi eski başkanları Kutlay Erk ile Kadri Fellahoğlu ve Lefkoşa İlçe yöneticileri de eşlik etti.

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30/11/2021 14:39