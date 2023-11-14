CTP: Kıb-Tek istihdamları Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşındı

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14/11/2023

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CTP: Kıb-Tek istihdamları Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşındı


 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) açılan münhal için sınava giren ve kendisine “haksızlık” yapıldığını iddia eden Evren Demir adlı vatandaşın CTP’nin de desteğiyle hakkını aramak için yargıya başvurduğunu bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) geçtiğimiz aylarda açmış olduğu ve ‘torpil’ iddialarının karıştığı münhal için sınava giren ve kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Evren Demir isimli yurttaş, süreci yargıya taşıdı. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de desteğiyle Av. Tekin Söylemez ile birlikte dava dosyalayan Demir, hakkını aramak için yargıya başvurdu” denildi.

Açıklamada devamla, “CTP, hukuksuzluğa karşı KIB-TEK’e yapılan usulsüz, şaibeli, münhalsiz, sınavsız ve toplum tarafından ciddi şekilde halen daha sorgulanan istihdamların mahkeme tarafından da denetlenmesi için Evren Demir’e destek verdi ve Demir’in davası bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde dosyalandı” ifadelerine yer verildi.

14/11/2023 16:10
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TAGS: CTP, Kıb-Tek, istihdam, Yüksek İdare Mahkemesi
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