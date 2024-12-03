CTP, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Günay Kibrit ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan CTP heyeti, engelli bireylerin sorunlarını dinledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyarette, Dernek Başkanı Kibrit, engellilerin yaşadığı zorlukları ve çözüm taleplerini dile getirirken, Asım Akansoy bu konuları dikkatle değerlendireceklerini ifade etti.

Engellilerin sorunlarını bildiklerini, günün, durum tespiti yapmayı değil, süratle icraat yapmayı gerektirdiğini vurgulayan Akansoy, hükümete olan güvensizliğin hayatın her alanına sirayet ettiğini savundu.

Akansoy, “Engelli kardeşlerimizin sorunlarını kendileriyle birlikte aşacağız, yüksek erişim düzeyli ve hakkaniyetli bir düzen inşa edeceğiz” dedi.

Toplantıya CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un yanı sıra milletvekilleri Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Devrim Barçın ve Filiz Besim de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, engellilerin kamusal hayata daha aktif katılımını sağlamak için neler yapılabileceği tartışıldı.

CTP heyeti, engellilerin sorunlarının çözümü için gerekli adımları atma noktasında her zaman duyarlılık göstereceklerini ifade ederken, dernek yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.