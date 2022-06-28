CTP: Korkmazhan’ın Türkiye'ye girişine izin verilmemesi kabul edilebilir değil

CTP, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın ‘Milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu’ iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmasına izin verilmemesinin kabul edilebilir olmadığını açıkladı.

Cumhuriyeti Türk Partisi’nden (CTP) yapılan yazılı açıklamada, "demokrasi ve insan haklarıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan" bu uygulamayı, hangi görüşten olursa olsun Kıbrıslı Türklerin kabul etmediğine işaret edilerek, “İnsanların siyasi görüşüne göre sınıflandırılmasına, toplumun bilerek bölünmesine ve her türlü özgürlüğe engel konulmasına Kıbrıs Türk halkı alışkın değildir” denildi.

Kıbrıs Türk halkı için insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü değerlerinin vazgeçilmez olduğu vurgulanan açıklamada, herkesin bu değerlere saygı göstermek zorunda olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar, antidemokratik ve insan haklarını yok sayan her konunun karşısında durarak var olduğu belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, bundan sonra da her koşulda var olmaya devam edeceği, özgürlüklerinden ve demokrasiden vazgeçmeyeceği ifade edildi.

“KORKMAZHAN’A DAYANIŞMAMIZI İLETİRİZ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak antidemokratik bu zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgular, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’a dayanışmamızı iletiriz.

Ülkeyi yangın yerine çevirenler, koltuklarında oturmak için her şeyi mubah görenler, her zaman olduğu gibi susmaya devam etmektedir. Toplum vicdanında kapanmayacak yaralar açanlara en güzel cevabı, Kıbrıs Türk halkı günü gelince verecektir.

Oturduğu makamın ciddiyetinin farkında olmayan Ersin Tatar ve gayrı meşru hükümet, Kıbrıs Türk halkının gailesini çekmemekte ve söz konusu durumu da her alanda ispatlamaktadır.

CTP olarak bir kez daha soruyoruz: Konuşulan ‘yasaklılar listesi’ içerisinde başka hangi yurttaşlarımızın ismi vardır?

Bu soruları yanıtlaması gerekenler bugün sussa da unutulmaması gereken bir şey vardır; Demokrasi ve özgürlükler, bir gün onlara da lazım olacaktır!”

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28/06/2022 19:03