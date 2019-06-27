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CTP kurultay tarihini belirledi

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27/06/2019

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CTP kurultay tarihini belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultay tarihini belirledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi 6 Ekim 2019 tarihinde kurultaya gidiyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın BRT Muhabiri’ne verdiği bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi toplanarak, Kasım 2019’da planlanan kurultayın 6 Ekim 2019 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman, 27’inci olağan kurultayını olabildiğince erken bir tarihe almak istemeleri nedeniyle 6 Ekim tarihinin belirlendiğini söyledi…

27’nci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerinin seçimi yapılacak…(BRT)

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TAGS: CTP kurultay tarihini belirledi, haber, kıbrıs,
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