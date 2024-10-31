CTP Lefke İlçe Başkanlığı’na yeniden Nekipzade seçildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke İlçesi 4’üncü Olağan Kongresi dün akşam yapıldı. Kongrede, İlçe Başkanlığına tek aday olan Vehit Nekipzade yeniden seçildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Burhan Eraslan, Cemal Çoban, Fehmi Kurtboğan, Feysan Türkay Fotalı, Halil Uskuri, Mehmet Türkay Fotalı, Münevver Ebedi Çakmak, Recep Çiftgül, Şaziye Ok, Tuncay Sarıyer.”

Disiplin Kuruluna ise Abdullah Özkan, Berkant Oytam, Birsen Hacımulla, Murat Kadan ve Yaşar Oduncuoğlu seçildi.

Kongreye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve milletvekilleri de katıldı.

-Erhürman: “En karanlık dönemlerin birinden geçiyoruz”

CTP Genel Başkanı Erhürman kongrede yaptığı konuşmada, her alanda bir sıkıntı bulunduğunu belirterek, “En karanlık dönemlerin birinden geçiyoruz” dedi.

"Gerek Cumhurbaşkanlığı makamı gerekse hükümet açısından en karanlık dönemlerden birinin yaşandığını" yineleyen Erhürman, CTP olarak dört buçuk senedir birçok konuda uyarılar ve öneriler yaptıklarını anımsattı.

Halkın birçok sorunla yüzleşmek zorunda bırakıldığını ifade eden Erhürman, nüfus sorunuyla ilgili de konuştu. Nüfus artışından dolayı yaşanan sıkıntılardan söz eden Erhürman, eğitimde yaşatılanların ortada olduğunu belirtti.

“Devlet okullarında yaşanan keşmekeş ortada. Çocuklarımız arasında fırsat eşitsizliği vardı, şimdi kamu okullarında da fırsat eşitsizliği başladı” diyen Erhürman, bugüne kadar hiç yaşanmamış şeylerin, bu dönemde yaşatıldığını dile getirdi.

"Kurultay dolayısıyla kamu okullarının açılışının bile ertelendiğini" dile getiren Erhürman, Euro’nun tarihin en yüksek seviyelerinde olduğu sırada ekonominin güneye kaydığını belirtti. İnşaat sektöründe yaşananlarla ilgili de konuşan Tufan Erhürman, “Hem içeride hem dışarıda başımıza çorap ördüler” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Sağlıkta dünya kadar sorun vardı, şimdi yaşananlar ortada. Yaşananlardan sonra başka bir ülkede 50 kez istifa ederdi yönetenler” diye konuştu.

“Bu ülkeyi kötü yönetiyorlar değil, yönetmiyorlar” ifadesini kullanan Erhürman, Meclis’te yaşananlarla ilgili, “Halkı yönetmeyi bırakın kendi kendini yönetemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, varoluş refleksini göstereceği inancını belirten Erhürman, Lefke İlçesinde yeni dönemde görev alan herkese başarılar diledi.

-Nekipzade: “Lefke’nin ilçe olmasının gerekleri yerine getirilmedi”

CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade ise, Lefke’nin 2016 yılında altıncı ilçe olarak ilan edildiğini ancak aradan geçen yaklaşık 8 yıllık sürede Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Nekipzade, Lefke Mahkemesi’nin, bina tadilatı nedeniyle kabul edilemeyecek kadar uzun süre Güzelyurt’ta oturum yaptığını, yeni yeni Lefke’de oturum yapmaya başladığını anlattı.

Eğitimde ciddi sorunların olduğunu belirten Nekipzade, bu yıl Lefke İstiklal İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu ve Lefke Gazi Lisesi’nin konteyner sınıflarla doldurulduğunu, binaların tadilatına ilişkin ise şu ana kadar hiçbir adımın atılmadığını savundu.

Lefke’nin Lefke Avrupa Üniversitesi nedeniyle aynı zamanda bir üniversite kenti olduğunu da ifade eden Nekipzade, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde verilen sağlık hizmetlerinin artan genç nüfus karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

Vehit Nekipzade, trafiğin altyapısında da ciddi sorunlar olduğunu, kazaların artmaya devam ettiğini ve kayıpların yaşandığını anlattı. Nekipzade, CTP Lefke İlçe Örgütü’nün faaliyetlerine ilişkin bilgiler de aktardı.