CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu adayları tanıtıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu adayları tanıtıldı.

21 Temmuz’da sona eren başvurularda İlçe Başkanlığı’na tek aday olarak mevcut başkan Rifat Arşehit müracaat ederken, 10 kişinin seçileceği İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine ise 18 kişi başvurdu.

Perşembe akşamı yapılacak 39. Olağan Kongre öncesinde CTP Kadın ve Gençlik Lokali’nde düzenlenen aday tanıtım etkinliğine, milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililer katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, aday tanıtım etkinliğinde İlçe Başkanı Rifat Arşehit konuşma yaptı, ardından adaylar kürsüye çıkarak kendilerini üyelere tanıttı.

Arşehit, gelecek ilk seçimlerde CTP’nin birinci parti çıkacağını söyleyerek, partinin kurultay sürecine girdiğini ve bu süreçten de güçlenerek çıkacağını belirtti. Arşehit konuşmasının sonunda, perşembe günü yarışa girecek tüm adaylara başarılar diledi.

İlçe Yönetim Kurulu aday listesi "Ali Alp Kolozali, Alihan Güneş, Bengiz Eroğlu, Çağkan Kabataş, Haffe Işısal, Hülya Batunlu, Mahfuz Bulğan, Mehmet Emin Demirer, Mehmet Temel, Mustafa Gürkan, Naim Uzunoğulları, Osman Çetinsoy, Reyhan Soyseven, Şemsettin Erdem, Tuğberk Kaya, Turgut Çalıcı, Ulaş Erzen ve Zeki Topçu"dan oluşuyor.

İlçe Disiplin Kurulu’na ise “Hasan Uzmaner, Nedret Tümkan, Cezar Oransel, Mehmet Çakmak ve Haluk Mut" aday oldu.

Lefkoşa İlçesi’nin 39’uncu Olağan Kongresi, perşembe akşamı saat 20.00’de KTAMS’ta yapılacak.

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26/07/2022 14:39