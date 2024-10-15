CTP Lefkoşa İlçesi 41. Olağan Kongresi Aday Listesi Açıklandı

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15/10/2024

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CTP Lefkoşa İlçesi 41. Olağan Kongresi Aday Listesi Açıklandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa İlçesi 41. Olağan Kongresi Aday Listesi Açıklandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, 41. Olağan Kongresi için aday listesini duyurdu. Kongrede, Başkanlık, Disiplin Kurulu ve İlçe Yönetim Kurulu pozisyonları için adaylar yarışacak.

Açıklanan aday listesi şu şekildedir:

Başkan Adayı:

  • Devrim Barçın

Disiplin Kurulu Adayları:

  • Cezar Oransel
  • Mehmet Erenler
  • Nedret Tümkan
  • Niyazi Okutan
  • Yunus Konaç

İlçe Yönetim Kurulu Adayları:

  • Ahmet Eşsizer
  • Ahmet Güneş
  • Ali Alp Kolozali
  • Arif Osum
  • Dilan Aşan
  • Eda Aşan
  • Eser Öktem
  • Hüda Avşaroğlu
  • Hüseyin Kurd
  • Mustafa Gürkan
  • Öykü Akcan
  • Salih Boran
  • Yeşim Bozat
  • Zeki Topçu
15/10/2024 15:24
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TAGS: CTP, Lefkoşa İlçesi 41. Olağan Kongresi
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