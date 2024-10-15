CTP Lefkoşa İlçesi 41. Olağan Kongresi Aday Listesi Açıklandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa İlçesi 41. Olağan Kongresi Aday Listesi Açıklandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, 41. Olağan Kongresi için aday listesini duyurdu. Kongrede, Başkanlık, Disiplin Kurulu ve İlçe Yönetim Kurulu pozisyonları için adaylar yarışacak.

Açıklanan aday listesi şu şekildedir:

Başkan Adayı:

Devrim Barçın

Disiplin Kurulu Adayları:

Cezar Oransel

Mehmet Erenler

Nedret Tümkan

Niyazi Okutan

Yunus Konaç

İlçe Yönetim Kurulu Adayları:

Ahmet Eşsizer

Ahmet Güneş

Ali Alp Kolozali

Arif Osum

Dilan Aşan

Eda Aşan

Eser Öktem

Hüda Avşaroğlu

Hüseyin Kurd

Mustafa Gürkan

Öykü Akcan

Salih Boran

Yeşim Bozat

Zeki Topçu