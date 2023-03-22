CTP Lefkoşa İlçesi görev dağılımını yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.

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22/03/2023

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CTP Lefkoşa İlçesi görev dağılımını yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.

CTP’den verilen bilgiye göre, 40. Olağanüstü Kongre’den sonra ilk toplantısını gerçekleştiren yönetim kuruluna girmeye hak kazanan üyeler, görev bölümünü Devrim Barçın başkanlığında yaptı.

Buna göre 40. dönem CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’nda görevler şu şekilde belirlendi:

“İlçe Sekreteri: Feriha Tel. Sayman: Hüda Avşaroğlu. Örgütlenme Sorumlusu: Ahmet Güneş. Sosyal Medya, Propaganda, Sosyal İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu: Mustafa Gürkan. Yerel Yönetimler Sorumlusu: Ali Alp Kolozali. Dış ilişkiler Sorumlusu: Arif Osum. Eğitim Sorumlusu: Hatice Düzgün. Faal Üye: Eda Aşan. Faal Üye: Dilan Aşan. Faal Üye: Öykü Akcan.”

22/03/2023 14:55
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TAGS: Cumhuriyetçi Türk Partisi
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