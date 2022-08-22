CTP Lefkoşa İlçesi’nde Görev Dağılımı Yapıldı
22/08/2022
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi 39’uncu Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongre’de seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını da gerçekleştirdi.
Rıfat Arşehit’in başkanlığındaki CTP Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu şu şekilde:
İlçe Sekreteri: Tuğberk Kaya
Örgüt Sekreteri: Zeki Topçu
Mali Sorumlu: Osman Çetinsoy
İletişim ve Propaganda Sorumlusu: Çağkan Kabataş
Sosyal, Sportif, Kültürel Etkinlikler Sorumlusu: Bengiz Eroğlu
Eğitim Sorumlusu: Hülya Batunlu
Faal Üyeler: Reyhan Soyseven, Ulaş Erzen, Haffe Işısal, Ali Alp Kolozali