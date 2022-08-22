CTP Lefkoşa İlçesi’nde Görev Dağılımı Yapıldı

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22/08/2022

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CTP Lefkoşa İlçesi’nde Görev Dağılımı Yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi 39’uncu Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongre’de seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını da gerçekleştirdi.

Rıfat Arşehit’in başkanlığındaki CTP Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu şu şekilde:

İlçe Sekreteri: Tuğberk Kaya

Örgüt Sekreteri: Zeki Topçu

Mali  Sorumlu: Osman Çetinsoy

İletişim ve Propaganda Sorumlusu: Çağkan Kabataş

Sosyal, Sportif, Kültürel Etkinlikler Sorumlusu: Bengiz Eroğlu

Eğitim Sorumlusu: Hülya Batunlu

Faal Üyeler: Reyhan Soyseven, Ulaş Erzen, Haffe Işısal, Ali Alp Kolozali

22/08/2022 13:29
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TAGS: Cumhuriyetçi Türk Partisi
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