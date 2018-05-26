CTP Lefkoşa meclis üyesi adayları belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliği için adaylarını belirledi. Sosyal medya üzerinden de açıklanan 16 kişilik aday listesinde birçok genç bulunuyor. CTP Lefkoşa adaylarını bu paylaşımla açıkladı: Lefkoşa’da Belediye Meclis Üyesi adaylarımızın sıralamalarını kura yöntemi ile belirledik.

Sıralama şu şekilde oluştu: 1- Osman Eminel 2- Burcu Aksu Vural 3- Tolga Ahmet Raşit 4- Öykü Akcan 5- Baykan Oransel 6- Omur Alibaba 7- Mehmet Çakmak 8- Zeki Rado 9- Feriha Göktepe Hamisoğlu 10- Olga Umay Alizadeh 11- Hazar Vahip 12- Engin Kunt 13- Faik Bozkaya 14- Fatma Sargon 15- Sultan Özkan 16- Abdullah Özbengü 17- Salih Kermeoglu 18- Ahmet Bağzıbağlı 19- Serkan Soyalan 20- Turgut Çalıcı 21- Huseyin Bicen 22- Zeki Topcu 23- Aydan Afsaroglu 24- Osman Çetinsoy