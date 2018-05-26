HABER KIBRIS

CTP Lefkoşa meclis üyesi adayları belirlendi

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26/05/2018

CTP Lefkoşa meclis üyesi adayları belirlendi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliği için adaylarını belirledi. Sosyal medya üzerinden de açıklanan 16 kişilik aday listesinde birçok genç bulunuyor. CTP Lefkoşa adaylarını bu paylaşımla açıkladı: Lefkoşa’da Belediye Meclis Üyesi adaylarımızın sıralamalarını kura yöntemi ile belirledik.

Sıralama şu şekilde oluştu: 1- Osman Eminel 2- Burcu Aksu Vural 3- Tolga Ahmet Raşit 4- Öykü Akcan 5- Baykan Oransel 6- Omur Alibaba 7- Mehmet Çakmak 8- Zeki Rado 9- Feriha Göktepe Hamisoğlu 10- Olga Umay Alizadeh 11- Hazar Vahip 12- Engin Kunt 13- Faik Bozkaya 14- Fatma Sargon 15- Sultan Özkan 16- Abdullah Özbengü 17- Salih Kermeoglu 18- Ahmet Bağzıbağlı 19- Serkan Soyalan 20- Turgut Çalıcı 21- Huseyin Bicen 22- Zeki Topcu 23- Aydan Afsaroglu 24- Osman Çetinsoy

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TAGS: ctp, lefkoşa
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