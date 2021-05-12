CTP: Mağusa Belediyesi işçilerinin bayrama maaşsız girmesi, kabul edilemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Mağusa Belediyesi’nde görev yapan işçilerin bugün ödenmesi gereken maaşlarının ve Ramazan Bayramı ödeneklerinin ödenmediğini belirterek, bu durumu eleştirdi.

Mağusa Belediye yönetiminin, gereksiz ve halk yararına olmayan birçok harcamaya sorumsuzca imza attığını iddia eden CTP, bu gerçeğin artık herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

CTP, bu bağlamda, Mağusa’nın hizmet yükünü omuzlarında taşıyan belediye işçilerinin alın terleriyle hak ettikleri maaşların ve bayramlık ödeneklerinin gününde ödenmemesini “kabul edilemez” diye niteledi.

CTP açıklamasında, şu görüşlere de yer verildi:

“Belediyenin kötü yönetimi sadece işçileri ve ailelerini değil, Mağusa esnafını da mağdur etmektedir. Belediye işçilerinin maaş ve bayramlık ödeneklerini gününde alamamaları; salgın nedeniyle turizmin de olmadığı ülkemizde bayram öncesinde az da olsa iş yapmayı hedefleyen Mağusa esnafını da olumsuz etkileyecektir.

Partizanca yapılan gereksiz istihdamlar ve savurgan izaz ikramlar ortada dururken, belediye çalışanlarının 10 aydır ek mesailerinin ödenmemesi bir başka sorundur.

Çalışanların huzursuzluğu her geçen gün daha da artmaktadır. Tüm bunlar ışığında tarihiyle, deniziyle ve doğal güzellikleriyle gıpta edilen kentimizi artık bu kötü yönetim anlayışından kurtarmamızın vakti gelmiştir.

Mağusalıları kentlerine sahip çıkıp, çağdaş ve sürdürülebilir bir kent anlayışının ayağında adeta bir pranga olan bu yönetimsizlikten kurtarmak için ses vermeye davet ederiz.”

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12/05/2021 17:53