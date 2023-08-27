CTP Mağusa İlçesi köy ziyaretlerine devam ediyor

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27/08/2023

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CTP Mağusa İlçesi köy ziyaretlerine devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin düzenlediği köy ziyaretleri devam ediyor.
Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve Sami Özuslu, Alaniçi ve Yıldırım köylerini ziyaret etti.

Açıklamada, “Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere birçok konuyla ilgili bölge halkıyla görüş alışverişinde bulunan CTP heyetinin ziyaretleri devam edecek” denildi.

27/08/2023 16:17
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TAGS: CTP Mağusa İlçesi köy ziyaretlerine devam ediyor
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