CTP Mağusa İlçesi örgütleri, eylemlerini Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi önüne taşıdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi örgütleri tarafından "Karanlık yeter, ışık ol" sloganıyla düzenlenen eylemlerin üçüncü akşamında, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi önünde mum yakıldı.

Eylemde, ders kitaplarında yapılan değişiklik ve kamu kaynaklarının yandaşlara dağıtılırken okul binalarının depreme dayanıklı hale getirilmemesi protesto edildi. " 59 Milyon Euro 75 Okul Eder!" ve "Karanlık Yeter Işık Ol" yazılı pankartların açıldığı eylemde, Karanlığa İnat, Eğitimde Yanan Mum Ol", "Yanan Her Hayal, Eğitimde Yeniden Dirilir", " Mum Işığı Sönsede Eğitim Umudu Asla!", "Yanan Her Hayal, Eğitimde Yeniden Diriliş" yazılı dövizler tutuldu. Alkışlarla hükümet protesto edildi.

Eyleme, CTP Mağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali ile CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer katıldı.

Öte yandan, CTP Mağusa İlçesi örgütleri eylemlerini 14 Eylül 2023 Perşembe (Yarın) günü Alasya İlkokul'nda devam ettirecek.

Kayalp: Amacımız çocuklarımızın kaliteli ve güvenli eğitim alması

Eylem sırasında basına açıklama yapan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Mağusa İlçesi örgütleri olarak düzenledikleri eylemlerin 3'üncü gününde olduklarını ve depremle ilgili güvenlik sorunu bulunan okulların önünde mum yaktıklarını söyledi.

Amaçlarının ders kitaplarında yaşanan sıkıntılara ve okulların fiziki sorunlarına dikkat çekmek olduğunu kaydeden Kayalp, sorunların giderilmemesi halinde okullar açıldıktan sonra da sorunların çözümü için çabalarının devam edeceğini dile getirdi.

Oktay Kayalp, amaçlarının eğitimin engellenmesi veya okulların açılmaması olmadığına vurgu yaptı ve " amacımız okulların açılması ve bizler için çok değerli olan çocuklarımızın kaliteli ve güvenli eğitim almasıdır" dedi.

Önümüzdeki hafta konuyla ilgili etkinliklerinin devam edeceğini söyleyen Kayalp, bölge vekilleriyle birlikte okulları ziyaret ederek sorunları yetkili ağızlardan yerince dinleyeceklerini ve yol haritası oluşturacaklarını sözlerine ekledi.