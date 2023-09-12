CTP Mağusa İlçesi örgütleri, 'Karanlık yeter ışık ol' eylemlerini Karakol İlkokulu'nda sürdürdü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi örgütleri tarafından "Karanlık yeter, ışık ol" sloganıyla düzenlenen eylemlerin ikinci akşamında, Karakol İlkokulu önünde mum yakıldı.

Eylemde, eğitimde yaşanan kaosa dikkat çekildi, özellikle de ders kitaplarında yapılan değişiklik ve kamu kaynaklarının yandaşlara dağıtılırken okul binalarının depreme dayanıklı hale getirilmemesi protesto edildi. Eylemde, " 59 Milyon Euro 75 Okul Eder!" ve "Karanlık Yeter Işık Ol" yazılı pankartlar açılırken, Karanlığa İnat, Eğitimde Yanan Mum Ol", "Yanan Her Hayal, Eğitimde Yeniden Dirilir", " Mum Işığı Sönsede Eğitim Umudu Asla!", "Yanan Her Hayal, Eğitimde Yeniden Diriliş" yazılı dövizler de tutuldu. Alkışlarla hükümet protesto edildi.

Eyleme, çok sayıda yurttaşın yanında, öğretmen sendikalarından da temsilciler katılarak destek verdi.

Öte yandan, CTP Mağusa İlçesi örgütleri eylemlerini 13 Eylül 2023 Çarşamba (Yarın) günü Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi devam ettirecek.