CTP Mağusa İlçesi’nden bir heyet Tatlısu’yu ziyaret etti

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02/09/2023

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CTP Mağusa İlçesi’nden bir heyet Tatlısu’yu ziyaret etti

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nden bir heyet köy ziyaretleri kapsamında Tatlısu’yu ziyaret etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile ilçe yöneticilerinden oluşan heyet halkın sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Harup fiyatının halen belirlenmemiş olmasından dolayı mağdur olduklarını belirten Tatlısulu üreticiler, hükümete seslerini duyuramadıklarını söyledi.

Sohbette trafik sorunu, kamu yapılanması, sağlıklı hizmetleri, üreticinin durumu ve tarım konuları da ele alındı

02/09/2023 14:23
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TAGS: CTP Mağusa İlçesi, haber, kıbrıs
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