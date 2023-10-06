CTP Mağusa İlçesi’nin okul ziyaretleri devam ediyor

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06/10/2023

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CTP Mağusa İlçesi’nin okul ziyaretleri devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, devlet okullarındaki eksiklikleri yerinde görmek ve öğretmenlerle istişare etmek amacıyla  okul ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP heyeti, ziyaretlerin ikinci haftasında Şehit Zeki Salih İlkokulu, Canbulat İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu ve Ticaret Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğretmenlerin sorunlarını dinleyen ve okullardaki eksiklikleri yerinde gören CTP heyeti, çözüm önerilerini sundu, eğitimdeki sorunları çözmek için hazırladıkları politikaları anlattı.

06/10/2023 13:59
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TAGS: CTP Mağusa İlçesi, haber, kıbrıs
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