CTP Mağusa milletvekilleri adaylık başvurularını yaptı
Mağusa'da CTP'den 7 aday milletvekilliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı
03/12/2021
2022 Erken Genel Seçimi için Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) adaylık başvuruları devam ediyor. Mağusa'da şu ana kadar milletvekilliği adaylığı için 7 resmi başvuru yapıldı.
Mağusa milletvekili Teberrüken Uluçay, milletvekili Asım Akansoy ve milletvekili Erkut Şahali'nin yanı sıra Şifa Çolakoğlu, Yasin Yeni, Ceyhun Ümiter ve Cihan Tunceli resmi adaylık başvurularını yaptı.