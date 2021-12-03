CTP Mağusa milletvekilleri adaylık başvurularını yaptı

Mağusa'da CTP'den 7 aday milletvekilliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı

ads ads ads ads
03/12/2021

ads
ads
ads
CTP Mağusa milletvekilleri adaylık başvurularını yaptı

2022 Erken Genel Seçimi için Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) adaylık başvuruları devam ediyor. Mağusa'da şu ana kadar  milletvekilliği adaylığı için 7 resmi başvuru yapıldı.

Mağusa milletvekili Teberrüken Uluçay, milletvekili Asım Akansoy ve milletvekili Erkut Şahali'nin yanı sıra Şifa Çolakoğlu, Yasin Yeni, Ceyhun Ümiter ve Cihan Tunceli resmi adaylık başvurularını yaptı.

03/12/2021 14:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: CTP, milletvekilliği adaylık başvuruları, Mağusa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.