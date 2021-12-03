CTP Mağusa milletvekilleri adaylık başvurularını yaptı

2022 Erken Genel Seçimi için Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) adaylık başvuruları devam ediyor. Mağusa'da şu ana kadar milletvekilliği adaylığı için 7 resmi başvuru yapıldı.

Mağusa milletvekili Teberrüken Uluçay, milletvekili Asım Akansoy ve milletvekili Erkut Şahali'nin yanı sıra Şifa Çolakoğlu, Yasin Yeni, Ceyhun Ümiter ve Cihan Tunceli resmi adaylık başvurularını yaptı.

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03/12/2021 14:19