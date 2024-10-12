CTP Mağusa ve İskele ilçeleri dayanışma gecesi düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa ve İskele ilçeleri tarafından "Dün, Bugün ve Yarınlar İçin" sloganıyla gece düzenledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, etkinlik, partinin tarihsel sürecindeki önemli anılar ve hayatını kaybetmiş parti üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı bir slayt gösterisiyle başladı.

Ardından Gazimağusa ve İskele örgüt yöneticilerine emeklerinden dolayı teşekkür sertifikaları takdim edildi. CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili gecede yer aldı. Geceye ayrıca CTP’nin eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer de katıldı.

CTP üyeleri, partilerinin ilk seçimlerde tek başına iktidara geleceğine ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini zaferle kazanacağına olan inançlarını dile getirdi.

Akansoy: Kıbrıs Türk halkının onurlu duruşu için mücadele veriyoruz

Gecede konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, "Mecliste dört gündür Kıbrıs Türk halkının onurlu duruşu için mücadele ediyoruz, mücadelemiz aynen devam edecek. CTP’liler onurlu bir mücadelenin neferidir. Demokrasi mücadelesine bugüne kadar çok emek verdik, geçmişte çok bedeller ödedik. Dünden bugüne neredeysek, bugünden yarına da aynı noktada olacağız. Gerekli her türlü mücadeleyi, Meclis'te de sokakta da sonuna kadar vereceğiz. Erken seçim için her türlü mücadeleyi veriyoruz." dedi.

Akansoy, bir yıl sonra, tam da bu ayda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını ve bunun CTP için çok önemli olduğunu vurguladı. Akansoy, "Biz CTP’liler, Kıbrıs'ta kalıcı ve kapsamlı bir barış için ciddi bir mücadele veren ve dik duran bir partiyiz. Bu duruşu taçlandırmak adına her türlü çabayı ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.