CTP Maraş bölgesindeki örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, örgütlenme çalışmalarına devam ediyor. CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre kentin, Gazimağusa Maraş bölgesinde yer alan Anadolu Mahallesi, Zafer Mahallesi, Canbulat Mahallesi, Harika Mahallesi, Lala Mustafa Paşa Mahallesi, Pertev Paşa Mahallesi ve Piyale Paşa Mahallesi örgüt temsilcileri, parti örgütlenmesini daha da genişletmek için çalışmaları sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre CTP Maraş Örgütlenmesi yerel seçimlerin ardından genişletilmiş şekilde ilk toplantısını ise geçen akşam gerçekleştirdi.

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18/03/2023 13:58