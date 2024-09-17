CTP Mart 2025’de kurultaya gidiyor

CTP’nin en geç Ekim 2025’de yapılması planlanan olağan kurultayının önceye alındığı öğrenildi.

Haber Kıbrıs’ın CTP’ye yakın kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Kurultayın Mart 2025’te yapılması için hazırlıklar başladı.

Buna göre Tufan Erhürman, 9 yıl süresini doldurmadığı için cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir kez daha tek aday olarak kurultaya girecek.

Genel Başlanlıkta 9 yılını tamamlamayan Erhürman’ın CTP Tüzüğü’nün 12. Maddesine göre buna hakkı olduğu öğrenildi.

Böylelikle, olası Cumhurbaşkanı Adayı olmasına kesin gözle bakılan Erhürman, Ekim 2025 Yılı’nda yapılacak seçimlere CTP’nin Genel Başkanı olarak da girebilecek.

Siyasi Partiler Yasası gereği, CTP kurultayı ileri bir tarihe atılamayacağı için, erkene alınıyor.