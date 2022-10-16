CTP Milletvekili Candan, Berlin’de düzenlenen PES Kongresi’ne katıldı

Berlin'de 14-15 Ekim tarihlerinde yapılan Avrupa Sosyalistleri Partisi’nin (PES) Kongresi'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) Güzelyurt Milletvekili ve AKPA Üyesi Armağan Candan temsil etti.

CTP'den verilen bilgide, “Avrupa İçin Cesaretle” temasıyla yapılan kongrede uluslararası güvenlik ve çok taraflı dengedeki değişimler, Avrupa'da artan enerji fiyatları ve enflasyon, Covid-19 salgını, iklim değişikliği ve sosyal sorunlar tartışıldı, bu konularla ilgili karar tasarıları kabul edildi.

Armağan Candan, buradaki temasları sırasında CTP’nin Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğine dayalı federasyonu kararlı bir biçimde savunmaya devam ettiğini vurguladı.

30 yıl önce kurulan Avrupa Sosyalist Partisi PES, Avrupa coğrafyasındaki 57 sosyalist, sosyal demokrat ve işçi partisini bir araya getiren çatı parti olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu habere tepkiniz:



16/10/2022 13:51