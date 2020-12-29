CTP Milletvekili Derya: Erkeklerden daha sıkı çalışarak kürsüde konuşuyoruz

CTP Milletvekili Doğuş Derya BRT’de 14. Saat programına katılarak Meclis Başkanlığı, Meclis’in

çalışması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BAĞIMSIZ BİR KADIN MECLİS BAŞKANI OLMASI ÖNEMLİDİR”

“Belli makamlarda, karar alma mekanizmalarında kadınların orada bulunmasını çok önemsiyoruz. Aynı zamanda orada bulunan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çaba gösterecek ve bu bağlamda politika üretecek kanallar açmasını da önemsiyoruz. Dolayısıyla Resmiye Canaltay’dan bağımsız olarak bir kadın meclis başkanı olması önemlidir, ama o kadın Meclis başkanının kadınlık pozisyonu ilgili toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir duruşu olması da önemlidir. Yani tek başına biyolojik cinsiyet ya da tek başına toplumsal cinsiyet bakış açısı yeterli değildir”

“MECLİS BAŞKANINDAN KADIN MİLLETVEKİLLERİNDEN OLUŞAN AD-HOC KOMİTE KURULMASINI TALEP EDECEĞİM”

“Resmiye hanım ile diyaloğum iyidir bu arada. Sevdiğim bir arkadaşımdır. Siyaseten her zaman aynı şeyleri düşünmemiz gerekmez ama özellikle kadın ve çocuk hakları konusunda duyarlı olduğunu biliyorum. Biz daha önce birlikte konuşmuştuk, zamanımız olursa yapabiliriz. Toplumsal Cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları ya da çevre ve benzeri ilgili bazı yasalar geciktiriliyor. Öncelikli görülmüyor zaman zaman komite başkanları tarafından. Kadın milletvekillerinden oluşan Ad-Hoc komite kurulmasını talep edeceğimi söylemiştim bundan 1 ay önce. Böyle bir komite kurulması konusunda yardımcı olabilirse kim olursa olsun”

“MECLİS BAŞKANLIĞI SEMBOLİK BİR POZİSYON”

“Meclis başkanlığı bir miktar da sembolik bir pozisyon. Biliyorsunuz birtakım protokol ziyaretleri ve kabuller vardır. Bizim için önemli olan, çünkü sol partiyiz, komitelerde sağlam efor sarf edebilecek vekil profilidir. Dolayısıyla bizim için öyle aman aman çok da önemsedik şimdiye kadar Meclis Başkanlığını falan üzerinden bir yaklaşım olmadı. İtibarı olan bir kurum çok önemli ama bizim için esas öncelikli olan işin mutfağı olduğu için “öyle hiçbir zaman sen Meclis Başkanı ol, ben olayım” üzerinden bir gerilim olmadı”

“CTP’DE LİYAKAT ÖNEMLİ”

“Meclis Başkan Yardımcılığı üzerinde daha önce konuştuk. Biz de liyakat önemli. Yani insanların parti içinde geçirdiği süre, vekil olarak edindikleri deneyim, çalışma biçimleri bunlar önemli şeyler. Yani Teberrüken bey aramızda en eskilerden biri olduğu için aslında Meclis Başkanımız oldu. Hiçkimse de Teberrüken beyle ilgili zerre soru işareti duymadı

“ERKEKLERDEN DAHA SIKI ÇALIŞARAK KÜRSÜDE KONUŞUYORUZ”

“Kadın siyasetçilere sadece kadın hakları ile ilgilenirmiş gibi muamele yaparlar ama bu böyle zannedilmesin. Kadınların çok sağlam bir potansiyeli var. Sadece kendi açımdan değil Meclis’teki diğer kadın arkadaşlarım için de söylüyorum. Sağlık, ekonomi, eğitim, ticaret, dış politika, Kıbrıs sorunu bu alanda konuşuyoruz yani. Hem de erkeklerden çok daha sıkı çalışarak konuşuyoruz. Tarım ile ilgili de fikrimiz var. Yani sadece kadın olmak kadın haklarından ibaret değil”

“VİCDANIM ÇOK RAHATTIR”

“2013 yılından sonra kadın ve çocuk hakları ile ilgili yaptığımız yasalar 83’den bu yana yapılmamış yasalardı.Yani ben kendimi o anlamda vicdanım da çok rahattır. Hemen hemen Meclis’e girerken kadın ve çocuk hakları konusunda yapacağım dediğim hemen hemen herşeyi yapmış bulunuyorum.Bir tek evlilik dışı çocuklar yasası var onu da zaten 2020’nin Ocak ayında vermiştik. Şimdi eğer komiteler doğru düzgün kurulabilirse inşallah onu da geçirip bu bağlamda tamamlamış olacağız”

“SORUMLU SİYASETİN İÇİNE SIĞDIRAMIYORUM”

“Açıkcası UBP içerisinde birtakım yarılmalar oluyor. Bir başka parti ile ilgili yorum yapmayı kendime doğru bulmuyorum. Ama basına yansıdığı kadarı ile sonuçta bir müdahale süreci olduğunu UBP’li vekiller söylüyor. Kabinede tarım bakanını alıp maliye bakanı yaptılar. Maliye Bakanını eğirtim bakanı yaptılar. Belli ki bir güç hesaplaşması var. Mantıklı cevap bulamıyorsunuz güç ilişkileri ve çarpışma dışında. Nitekim Resmiye Canaltay’ın adaylığında da önce çocukları üzerinden polemik döndü. Sonra kendileri açıklamalarda bulundular.Ülkenin şuanda ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu birazcıkta sorumlu siyasetin içine sığdıramıyorum”.

“KESER DÖNER, SAP DÖNER, GÜN GELİR HESAP DÖNER”

“Müdahale var dedikleri noktada UBP’li arkadaşlar, halkında benimde şahsen gayrı samimi bulduğum nokta şu; bir başkasına müdahale yapıldığında sessiz kalıyorsanız ondan sonra o müdahalenin ucu size gelip dokununca konuşuyorsanız burada biraz gayrı samimi bir nokta olduğunu ve bunun siyasi etik açısından çok uygun olmadığını söyleme ihtiyacı hissediyorum. Yani keser döner sap döner gün gelir hesap döner diye birşey var. Maalesef demokrasi hepimizin ihtiyacı olan birşey

“UBP’NİN SAĞLIKLI ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ ÜLKE AÇISINDAN ÖNEMLİ”

UBP’nin sağlıklı bir şekilde devam etmesi bu ülke açısından önemlidir. Hakeza CTP’nin de TDP’nin de. Bu ülkenin kurumları olarak bakıyorum buna. Dolayısıyla bu tip erozyonlar yaşanması geçtim UBP’ye verilen zararı aslında ülkeye zarar veriyor”….

“Her partide birtakım güç ilişkileri olmalıdır. Parti dediğiniz sadece başkanın söylediğini tekrarlayan kişilerden oluşursa veya elinde güç bulunduranların karar verdiği ve geriye kalanın da kenara itildiği birşey olursa orası siyasi partiden ziyade bir ordu gibi birşey olur. Emir komuta zinciri içinde çalışan olur”

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29/12/2020 21:37