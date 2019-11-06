CTP milletvekili Derya’nın acı günü

CTP milletvekili Doğuş Derya’nın nenesi Meryem Derya bugün vefat etti.

Meryem Derya’nın yarın (7 Kasım) ikindi namazında Aysimyo'da ( Avtepe) toprağa verilecek.

CTP milletvekili Doğuş Derya nenesi Meryem Derya'nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı:

Nenemizi kaybettik. Yarın (7 Kasım) ikindi namazında Aysimyo'da ( Avtepe) toprağa veriyoruz.

“Şimdi” ve “burada” olmanın kederine karşı çıkmadım.

dünyada iki kapılı bir han gibi durmanın,

buraya böyle gelmiş olmanın,

geçene yol açmanın, ki içinden rüzgar geçirmenin

ne büyük güç istediğini anladım. durmanın ne büyük sabır…

içimde yeryüzü konuştukça anlıyorum ki,

bölünmüş bir hatırayım ben

dünyaya dağılan.

ve şimdi biliyorum, neden,

yaş akıyor

oyuncak atımın sol gözünden.

Birhan Keskin

06/11/2019 21:46