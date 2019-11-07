CTP milletvekili Derya’nın nenesi son yolculuğuna uğurlandı
CTP milletvekili Doğuş Derya’nın nenesi Meryem Derya’nın cenazesi bugün Avtepe'de toprağa verildi
07/11/2019
HK
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CTP milletvekili Doğuş Derya’nın nenesi Meryem Derya bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Meryem Derya’nın naaşı bugün ikindi namazının ardından Avtepe (Aysimyo) köyünde defnedildi.
CTP milletvekili Doğuş Derya nenesi Meryem Derya'nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından dün şu sözlerle duyurmuştu:
“Şimdi” ve “burada” olmanın kederine karşı çıkmadım.
dünyada iki kapılı bir han gibi durmanın,
buraya böyle gelmiş olmanın,
geçene yol açmanın, ki içinden rüzgar geçirmenin
ne büyük güç istediğini anladım. durmanın ne büyük sabır…
içimde yeryüzü konuştukça anlıyorum ki,
bölünmüş bir hatırayım ben
dünyaya dağılan.
ve şimdi biliyorum, neden,
yaş akıyor
oyuncak atımın sol gözünden.
Birhan Keskin