CTP milletvekili Derya’nın nenesi son yolculuğuna uğurlandı

CTP milletvekili Doğuş Derya’nın nenesi Meryem Derya bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Meryem Derya’nın naaşı bugün ikindi namazının ardından Avtepe (Aysimyo) köyünde defnedildi.

CTP milletvekili Doğuş Derya nenesi Meryem Derya'nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından dün şu sözlerle duyurmuştu:

“Şimdi” ve “burada” olmanın kederine karşı çıkmadım.

dünyada iki kapılı bir han gibi durmanın,

buraya böyle gelmiş olmanın,

geçene yol açmanın, ki içinden rüzgar geçirmenin

ne büyük güç istediğini anladım. durmanın ne büyük sabır…

içimde yeryüzü konuştukça anlıyorum ki,

bölünmüş bir hatırayım ben

dünyaya dağılan.

ve şimdi biliyorum, neden,

yaş akıyor

oyuncak atımın sol gözünden.

Birhan Keskin

07/11/2019 17:01