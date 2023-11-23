CTP Milletvekili İncirli: Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, demokrasiden uzak yönetimlerin, kayıt dışı ekonomiden faydalandığına dikkat çekti.

“Gösterişten ibaret bir hükümetle karşı karşıyayız” diyen Usar İncirli, “hükümetin” vaatlerinin zaman geçince çöp olduğunu kaydetti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TV2020’de Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtlayan Sıla Usar İncirli, meselelerin sonuçlarıyla değil, esaslarıyla uğraşmak gerektiğine de vurgu yaptı.

-“Hiçbir yetkiliden kayda değer açıklama yok”

Kontrolsüz nüfus akışının olacağının, yıllar öncesinden ortaya çıktığını belirten Usar İncirli, nüfus akışlarının dünyada birçok örneğinin olduğunu kaydetti.

Ülkeye gelen insanların da burada mülk edindiğini söyleyen Usar İncirli, “Buradaki denetimler ve mevzuat da yeterli değildir. Bu konu çok uzun süreden beridir biliniyordu. Bununla ilgili sorular sorduk, cevaplar istedik. Beraberce yasa değişikliği yapalım, yabancıların mülk edinmesiyle ilgili mevzuatı düzenleyelim dedik. Aylardır bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Meclis’te sorulan sorulara yanıt vermiyorlar. Şu andaki hükümetin sorulara yanıt verme, çözüm arayışına girme gibi bir niyeti yok.” ifadelerini kullandı.

Memleketin reçete soruşturmasıyla ilgili çalkalandığında değinen İncirli, hiçbir yetkilinin kayda değer açıklama yapmadığını belirtti.

-“Meselelerin sonuçlarıyla değil, esaslarıyla uğraşmak gerekiyor”

“Gösterişten ibaret bir hükümetle karşı karşıyayız.” diyen Usar İncirli, memleketteki esas meselenin ciddi kontrolsüz nüfus akışı ve ekonomik kriz olduğuna dikkat çekti.

Meselelerin sonuçlarıyla değil, esasıyla uğraşmak gerektiğine işaret eden Usar İncirli, “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar. Günün sonunda onların iktidarda kalmasının sponsoru da onlar olur. Ben bu hükümetten hiçbir şey beklemiyorum. Hükümet çıkıp vaatler veriyor, süre geçince o vaatler çöpe gidiyor.” diye konuştu.

Sonuçlarla uğraşmaktan vazgeçmek gerektiğine dikkat çeken Usar İncirli, öğrenci takip sisteminin de kurulması gerektiğini dile getirdi.

“Üniversitelerle en titiz şekilde bunu takip edeceksiniz. Ülkedeki girişlerde denetiminizi güçlendireceksiniz. İnsanlar girmeden önce değerlendirilmesi lazım. Ülkeye her isteyen girememeli.” diye konuşan Usar İncirli, ülkeye girişlerdeki denetimin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

-“Nüfusu kontrol edemezseniz, istediğiniz kadar hastane yapın”

Sıla Usar İncirli, “Kendi insanlarımızı istihdam edebileceğimiz alanlara yüklenmemiz lazım. Mesleki eğitim okullarımızı güçlendirmemiz lazım.” önerilerinde de bulundu.

CTP olarak uzun zamandır 5 yıllık sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma planından bahsettiklerini anımsatan Usar İncirli, “Pandemi ile birlikte çok şey değişti. Nüfus arttıkça hastanelerde yatak bulunamaz oldu. Nüfusu kontrol edemezseniz, istediğiniz kadar yeni ceza evi açın, okul, hastane yapın yine yeterli olmaz. Nüfus politikası çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Sahte reçetenin ne olduğunun da hiç kimse tarafından henüz anlaşılmadığına dikkat çeken Usar İncirli, konuyla ilgili yetkililerden kayda değer açıklama olmadığına dikkat çekti ve polisin da artık açıklama yapması gerektiğinin altını çizdi.