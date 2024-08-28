CTP Milletvekili Sami Özuslu’dan Tatar’a Sert Eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özuslu, Tatar’ın özgür basına yönelik saldırgan tavırlarını ve basın özgürlüğüne olan yaklaşımını kınadı. Açıklamasında, Tatar’ın gazetecilik ilkelerinden uzak olduğunu vurgulayan Özuslu, “Tatar, yorum yapanları sindirebileceğini zannediyor ve devletin gücünü basının karşısına dikebilmek için yeni bir hamle daha yapıyor” dedi.

Özuslu, Tatar’ın geçmişte medya ile olan ilişkilerini de eleştirerek, sadece düşünceleri ve yorumları nedeniyle gazetecilerin ötekileştirildiğini ve işlerinden edildiğini hatırlattı. Kıbrıslı Türk gazetecilerin Türkiye’ye girişinin engellenmesi konusunda Tatar’ın sessiz kaldığını belirten Özuslu, “Bu konuda tek bir girişimde dahi bulunmadı, hatta konuyu ağzına almaktan dahi korktu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, basın özgürlüğüne yönelik saldırılarının geçmişten bugüne devam ettiğini belirten Özuslu, Tatar’ın ceza ve tazminat davaları açarak gazetecileri hedef aldığını söyledi. Ayrıca, iki yıl önce Ünal Üstel hükümetinin basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yasa tasarılarına Tatar’ın destek verdiğini hatırlatarak, Tatar’ı “düşüncenin suç kabul edilmesini isteyen bir siyasetçi” olarak nitelendirdi.

Özuslu, Tatar’ın Kıbrıslı Türk gazetecilerin Türkiye’de gıyabında yargılanıp hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kaldığını, hatta bu durumu memnuniyetle karşıladığını ima etti. Ayrıca, bir gazetecinin polis zoruyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan çıkartılmasının arkasında da Tatar’ın olduğunu iddia etti.

Özuslu, Tatar’ın özgürlükler karnesinin “kırık notlar ve sıfırlarla dolu” olduğunu belirterek, Tatar’ın manipülasyon çabalarının başarısız olduğunu söyledi. Son olarak, Tatar’a ve diğer makam sahiplerine uyarıda bulunarak, basın ve düşünce özgürlüğüne yönelik düşmanca tavırların karşısında basının ve özgür düşüncenin her zaman savunulacağını vurguladı.