CTP Milletvekili Talat: KIB-TEK, karanlık ilişkilerin değil, halkın çıkarlarının güvencesi olmalı

CTP Milletvekili Ongun Talat, KIB-TEK’e yakıt getirecek geminin de Hatay Dörtyol Limanı’nda durdurulduğu ve limandan çıkışına izin verilmediğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Talat, “Anlayacağınız yine enerji arzıyla ilgili sıkıntı yaşanması riskiyle karşı karşıya kaldık” ifadelerine yer verdi.

Talat’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Geçtiğimiz günlerde Bugün Kıbrıs'ın manşete taşıdığı Türkiye’de İçkale ve Güven Asfalt şirketlerine yönelik ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, rüşvet gibi iddialarla açılan soruşturma, öğrendiğimize göre bizdeki hükümetimsi yapıyı da içine çeken bir krize dönüşüyor. Soruşturma kapsamında ilgili şirketlerin sahiplerinin tutuklanması ve malvarlıklarına tedbir konulmasının ardından, KIB-TEK’e yakıt getirecek geminin de Hatay Dörtyol Limanı’nda durdurulduğu ve limandan çıkışına izin verilmediği bilgisi var. Anlayacağınız yine enerji arzıyla ilgili sıkıntı yaşanması riskiyle karşı karşıya kaldık.

Bu gelişme, "hükümet"in yakıt tedariki sürecindeki karanlık ilişkilerini ortaya koyması bakımından çok önemli. Bilindiği gibi halkın fahiş fiyatlarla sırtına yüklenen yakıtın temin edildiği şirketler arasında İçkale de vardı.

Hatta bu geminin soruşturma nedeniyle limandan çıkmasına izin verilmemesi iddiaları eğer doğruysa, bize ısrarla "devlet kurumudur" diye yutturulmaya çalışılan TPIC üzerinden alınan yakıtın da bu şirketlerden tedarik edildiği net bir biçimde ortaya çıkmış demektir.

Şimdi Türkiye'de başlatılan soruşturmayla bu şirketlerin yasa dışı faaliyetleri açığa çıkarken, bizde ise onlarla iş pişirenlerin kimler olduğunu hiç unutmamak lazım. "Hükümet" halkın sırtına yüklenen bu şaibeli düzenin hesabını vermek zorunda. KIB-TEK, karanlık ilişkilerin değil, halkın çıkarlarının güvencesi olmalı. Bu işin peşini asla bırakmayacağız!