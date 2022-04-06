CTP Milletvekilleri Eylemcileri Ziyaret Etti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri ile birlikte Meclis önündeki eylemcileri ziyaret etti.

Meclis önündeki eylemcilere destek vermek amacıyla bazı CTP milletvekilleri Yeniboğaziçi ve Dikmen Belediyesi yelekleri giydiği gözlemlendi.

CTP milletvekillerinin eylemcilerin yanına gelmesiyle birlikte eylemciler Meclis kapısını zorladı ve polis ile aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Erhürman’ın konuşması ve gerginliğin yatışmasının ardından milletvekilleri Meclise geri döndü.

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06/04/2022 12:43