“CTP, Müşavirlik uygulamasını tarihin çöplüğüne gönderdi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “müşavirlik sistemini tarihin çöplüğüne gönderdik, istihdamda da adaleti biz sağlayacağız” dedi.

Paylaşımın devamı şöyle:

2018 yılında iktidara geldiğimizde 130 Müşavir vardı.

Yasayı değiştik ve 2018 yılından itibaren siyasi atamaların görevden alındıktan sonra müşavir olmasını biz engelledik dostlar.

An itibariyle müşavir sayısı %52 azalarak 62 olmuştur.

Emeklilikler sonrası artık yeni müşavir de olunamadığı için bu sayı az bir zaman sonra sıfırlanacaktır.

Özetle CTP Müşavirlik uygulamasını tarihin çöplüğüne göndermiştir ve istihdam da adaleti CTP sağlayacaktır dostlar.