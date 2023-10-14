CTP okul ziyaretlerine devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi "Karanlık Yeter, Işık Ol! " eylemlerinin ardından başlattığı okul ziyaretlerine devam ediyor.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre CTP okul ziyaretlerine, bu hafta Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Gazi-Canbulat İlkokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu ile devam etti. Ziyaretlerde CTP heyetinde, Mağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu ile birlikte bazı ilçe yöneticileri yer aldı.

Açıklamaya göre öğretmenlerin ve idarenin şikayetlerini dinleyen CTP heyetinin okul ziyaretleri sürecek.